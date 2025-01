Internetverbinding onderwijsinstellingen ontregeld door ddos-aanval

Verschillende onderwijsinstellingen hebben te maken met trage of geen internetverbinding door een ddos-aanval, dat laat netwerkbedrijf SURF weten. Meerdere onderwijs- en onderzoeksinstellingen door het land ondervinden problemen omdat ze via SURF een gemeenschappelijk ICT-netwerk delen.

De universiteit van Maastricht laat desgevraagd weten vanochtend drie kwartier zonder internetverbinding te hebben gezeten. Ook het Máxima MC Eindhoven ervaarde netwerkproblemen.

Ook in het oosten van het land worden onderwijsinstellingen getroffen. Meerdere vestigingen van het Zone.College hebben problemen met de internetverbinding, meldt omroep Oost.

Opnieuw raak

"Sinds vanmorgen heeft SURF last van soortgelijke activiteiten op ons netwerk als gisteren", is te lezen op de site van het netwerkbedrijf. Woensdag was het computernetwerk van de Tilburgse hogeschool Fontys urenlang onbereikbaar door een ddos-aanval. Door de aanval konden de 43.000 studenten en medewerkers van de hogeschool geen verbinding krijgen met het computernetwerk.

Een ddos-aanval is een cyberaanval waarbij een grote hoeveelheid dataverkeer naar een computer of netwerk wordt gestuurd met als doel de werking van een website, server of netwerk te verstoren of plat te leggen.