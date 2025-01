Dansgezelschap Shen Yun beschuldigd van uitbuiting tieners

De beroemde Chinese dansgroep Shen Yun verdient miljoenen met kinderarbeid, blijkt uit onderzoek van nieuwszender BNR, dat sprak met voormalig dansers naar aanleiding van berichtgeving door The New York Times. Het onderzoek onthult dat de vaak piepjonge artiesten onder zware controle staan, gemanipuleerd worden, werkdagen van wel 12 uur maken en daar amper voor betaald krijgen.

De dansgroep staat vanavond voor een uitverkochte zaal in het World Forum Theater in Den Haag. Het is de eerste van twaalf optredens in Nederland. De meeste tickets, met prijzen die oplopen tot meer dan 150 euro, zijn inmiddels verkocht.

Shen Yun is van origine een Chinese dansgroep die wereldwijd miljoenen verdient met hun shows. Ze willen naar eigen zeggen een beeld geven van de Chinese cultuur van voor het communisme. Dansers worden op jonge leeftijd gerekruteerd uit een kleine Chinese geloofsgemeenschap. Ze beginnen vaak rond hun dertiende met dansen bij Shen Yun en stoppen doorgaans als ze in de twintig zijn.

Als de dansers eenmaal in de gemeenschap zitten, komen ze te wonen op de campus in de Verenigde Staten en krijgen ze te maken met psychologische intimidatie en uitbuiting. Van voormalig dansers bleek dat werkdagen van twaalf uur normaal zijn. Voor hun werk krijgen de dansers duizend dollar per maand of minder betaald. "Je bent in feite een gevangene", zegt Sun Zan tegen BNR, die zeven jaar danser bij het gezelschap was.

Paspoorten afgepakt

The New York Times verzamelde duizenden pagina's belastende documenten en interviewde meer dan 150 mensen in hun onderzoek naar misstanden bij Shen Yun.

Naast het schrale salaris staan de dansers ook onder strenge controle. Mobiele telefoons zijn verboden en communicatie met ouders is amper toegestaan. De dansers mogen alleen in groepsverband de campus verlaten en tijdens buitenlandse reizen worden paspoorten afgepakt.

In augustus onthulde The New York Times dat artiesten vaak werden ontmoedigd om medische hulp te zoeken voor verwondingen. Shen Yun zou een sfeer van angst creëren, wantrouwen tegenover de buitenwereld bevorderen en afwijkende meningen ontmoedigen. Dansers mochten geen artikelen lezen van niet-goedgekeurde nieuwsbronnen.

Veel artiesten die wilden stoppen, werden bedreigd en geïntimideerd. Ze kregen te horen dat hun veiligheid in gevaar zou zijn als ze vertrokken.

Falun Gong

Shen Yun wordt gerund door Falun Gong, een Chinese spirituele beweging die sinds de jaren negentig wordt vervolgd in China. Daarom is het hoofdkantoor van het gezelschap gevestigd in New York, waar ook de leider, Li Hongzhi, woont. Vertegenwoordigers van Shen Yun hebben de berichten van The New York Times een aanval op de geloofsgemeenschap genoemd.

Volgens hen zijn de artikelen gebaseerd zijn op ontevreden geïnterviewden en op de inspanningen van de Chinese overheid om de groep te onderdrukken. Ook ontkennen de vertegenwoordigers dat gewonde artiesten zonder medische zorg zaten.

In New York is de arbeidsinspectie inmiddels een onderzoek naar de dansgroep gestart.

Shen Yun in Nederland

Woordvoerder van het World Forum Michiel Middendorf zegt tegen de NOS dat ze niet op de hoogte waren van deze beschuldigingen aan het adres van Shen Yun. "Contractueel verplichten wij alle artiesten om zich te houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Als de arbeidsinspectie dit gaat onderzoeken, dan geven we volledige medewerking." Voorlopig gaan de voorstellingen wel gewoon door.

De Arbeidsinspectie heeft desgevraagd laten weten dat ze bekend is met het signaal. "Buitenlande werkgevers moeten zich aan de Nederlandse Arbowet houden zodra die werkgevers de werknemers laat werken binnen Nederland", aldus de inspectie. Of ze ook bezig zijn met een onderzoek blijft onduidelijk.