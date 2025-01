Bezos' megaraket New Glenn voor het eerst gelanceerd, boosterlanding mislukt

Er ging een experimenteel platform mee dat is ontworpen om satellieten in hun eigen baan te brengen. De lancering van de 98 meter hoge raket, vernoemd naar de eerste Amerikaan die in een baan om de aarde vloog, was de afgelopen dagen een paar keer uitgesteld vanwege slecht weer en ijs in de leidingen.

Mislukte landing

De New Glenn bestaat uit twee delen: de onderste trap (de booster), en de bovenste trap, die na het loskoppelen van de booster verder vliegt naar de ruimte.

De bedoeling was dat de booster na de lancering zou terugkeren en landen op een platform in de Atlantische Oceaan voor hergebruik. Dat mislukte, het contact met de rakettrap ging verloren boven zee. Toch spreekt Blue Origin van een succes: het belangrijkste doel was een satelliet in een baan om de aarde te brengen - die bleef zoals de bedoeling was in de tweede trap.

Na een vlucht van zes uur moet de tweede trap in een hogere baan worden gebracht, om de hoeveelheid ruimteafval in een lage baan te beperken.

Starship

New Glenn is de laatste in een reeks grote, nieuwe raketten die de afgelopen jaren hun ruimtedoop kregen. Eerder bereikten United Launch Alliance's Vulcan, Europa's Ariane 6 en NASA's Space Launch System (SLS) een baan om de aarde.