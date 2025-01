Netanyahu stelt ministerraad uit, geeft Hamas schuld van 'lastminute-crisis'

De Israëlische premier Netanyahu heeft de vergadering van het veiligheidskabinet over de gisteren bereikte wapenstilstand voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het veiligheidskabinet zou vanochtend bijeenkomen om de deal met Hamas te bespreken, waarna de voltallige ministerraad de overeenkomst zou bekrachtigen.

Maar volgens Netanyahu komt Hamas van de afspraken terug en veroorzaakt het daarmee op het laatste moment een crisis. Hij spreekt van een ultieme poging om nieuwe toezeggingen af te dwingen. "Het kabinet zal pas samenkomen als de onderhandelaars Israël laten weten dat Hamas alle onderdelen van de overeenkomst aanvaardt", zegt het kantoor van de premier vanochtend.

De Israëlische krant Haaretz meldde vannacht al dat Hamas volgens Netanyahu de afspraken over Palestijnse gevangenen wil aanpassen. De terreurbeweging zou eisen dat het mag bepalen welke Palestijnen Israël moet vrijlaten. Dat terwijl volgens Israël was afgesproken dat het vrijlating per geval mocht weigeren.

Hamas zegt in reactie op de beschuldiging van Netanyahu dat de groep volkomen achter de gisteren gemaakte afspraken staat. De wapenstilstand moet komende zondag om 11.15 uur Nederlandse tijd ingaan.

Kabinetscrisis?

Volgens de publieke omroep Kan heeft het uitstel er ook mee te maken dat Netanyahu eerst van een van zijn ministers wil weten of hij de deal steunt. De uiterst rechtse minister Smotrich van de Religieus Zionistische Partij noemde de afspraken gisteravond nog slecht en gevaarlijk.

Vanochtend zei een van zijn partijgenoten in de Knesset tegen de Israëlische publieke omroep dat de kans groot is dat de partij uit de coalitie stapt. Ze willen van de premier garanties dat de oorlog verdergaat als de gegijzelden zijn vrijgelaten. De partij voert daarover vanochtend overleg.

Een andere ultrarechtse coalitiepartner van Netanyahu, minister Ben-Gvir van Joodse Macht, heeft eerder al gedreigd dat hij opstapt als er een deal zou komen. Dat dreigement heeft hij vooralsnog niet waargemaakt.

Als beide partijen uit de coalitie stappen, heeft Netanyahu geen meerderheid meer. Overigens kunnen Smotrich en Ben-Gvir het staakt-het-vuren niet tegenhouden, schrijven Israëlische media. Daarvoor hebben ze te weinig bewindslieden in het kabinet en bovendien is een meerderheid van het parlement wel voor een bestand.