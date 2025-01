16/1 in Nieuwsuur: Gaat deal met Hamas door? • Zorgen over psychiatrische kliniek Den Dolder

Zorgen over psychiatrische kliniek Den Dolder

En wéér heeft een patiënt van de psychiatrisch kliniek Fivoor in Den Dolder een dodelijk slachtoffer gemaakt: een 76-jarige vrouw werd doodgestoken niet ver van het terrein van de kliniek. De 27-jarige verdachte werd een dag later aangehouden. Hij was niet uit de instelling ontsnapt, maar mocht buiten het terrein zijn. Omdat in 20017 de studente Anne Faber ook door iemand uit Fivoor werd vermoord, is de impact op het dorp groot. Te gast is Joyce Langenacker, burgemeester van Zeist waar ook Den Dolder onder valt