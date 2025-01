Gaat deal met Hamas door?

Komt er na vijftien maanden oorlog een einde aan het geweld in Gaza? Een staakt-het-vuren tussen Hamas en Israël moet vanaf zondag ingaan. Maar een vergadering van het Israëlische veiligheidskabinet over het gisteren bereikte akkoord is tot nader order uitgesteld. Het kantoor van premier Benjamin Netanyahu zegt dat het overleg is uitgesteld omdat Hamas onder bepaalde afspraken uit wil komen en daarmee een crisis veroorzaakt.