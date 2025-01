Grote zorgen binnen kabinet over gevolgen stikstofuitspraak

Ook binnen provincies is er onrust ontstaan vanwege de recente uitspraak. Uit een rondgang van weekblad Boerderij blijkt dat in ieder geval in Groningen, Gelderland en Friesland al gezamenlijk zeker 460 bedrijven zijn die alsnog vergunningsplichtig blijken te zijn. De provincies geven aan dat ze verwachten dat dit aantal nog verder zal oplopen omdat ze nog aan het inventariseren zijn.

Dat de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State groot kunnen zijn, laat een eerdere uitspraak in de stikstofcrisis zien. In 2019 deed de Raad uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Volgens de Raad voldeed die niet aan de Europese regelgeving die voorschrijft dat Nederland de natuur moet beschermen tegen stikstofuitstoot. De uitspraak leidde ertoe dat ongeveer 18.000 (bouw)projecten kwamen stil te liggen.

De rechtbank in Midden-Nederland riep minister van Landbouw Wiersma (BBB) eind vorig jaar op haast te maken met een oplossing voor het stikstofprobleem. Ook de Tweede Kamer riep Wiersma op om met concretere plannen te komen om de stikstofuitstoot te verminderen. Wiersma beloofde te proberen hier eind januari of begin februari meer duidelijkheid over te kunnen geven.