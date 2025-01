Nord Stream-lek bijna even groot als jaarlijkse uitstoot Nederlandse landbouw

Na het opblazen van de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 ging er tussen de 446.000 en 485.000 ton van het gas methaan de lucht in. Dat zeggen tientallen wetenschappers in een nieuwe publicatie over het lek. Die hoeveelheid is net iets minder dan de jaarlijkse uitstoot van de gehele Nederlandse landbouw.

Op 26 september 2022 werden de Nord Stream-gaspijpleidingen, die Russisch gas moesten leveren aan West-Europa, door een sabotageactie op vier plekken opgeblazen. Dat leidde tot het grootst waargenomen gaslek uit de geschiedenis. In het najaar van 2022 maakten onderzoekers al diverse schattingen van de omvang. Die liepen nog sterk uiteen.

Omdat het gas warmte vasthoudt, leidt dit lek tot extra opwarming van de aarde. Hoewel het minder aandacht krijgt dan CO2, levert methaan een flinke bijdrage aan klimaatverandering.

Preciezer wordt het niet

Voor deze preciezere schatting van het lek deelden zo'n vijftig wetenschappers hun metingen en berekeningen, onder leiding van het Internationaal Methaan Emissies Observatorium (IMEO) van de Verenigde Naties. Ze publiceerden dit in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Preciezer dan dit wordt de schatting naar verwachting niet. "Alle metingen die er zijn, zijn hier verzameld. Dit is het", zegt Hugo Denier van der Gon, die namens TNO meewerkte.

Ondanks de gigantische omvang is dit lek slechts een minuscuul deel van de wereldwijde uitstoot. In 2022 stootten mensen een hoeveelheid methaan uit die gelijkstaat aan circa duizend Nord Streams.

Zorgen om methaan

Er zijn al langer zorgen over de oplopende uitstoot van methaan. In 2021 spraken landen af dat de uitstoot in 2030 minimaal 30 procent lager moet zijn. "Als je echt in die richting wil, moet je er heel veel werk van maken", zegt Denier van der Gon. "Je moet een enorm aantal lekken dichten."