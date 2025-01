Veel Nederlanders betalen te veel voor hun internet, overstappen kan lonen

Veel Nederlanders betalen te veel voor hun vaste internetabonnement, doordat ze al jaren niet zijn overgestapt naar een nieuw abonnement. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat telecombedrijven klanten actiever moeten informeren over betere aanbiedingen.

De toezichthouder vroeg bij telecombedrijven op wat klanten daadwerkelijk betalen voor hun internetverbinding thuis. Daaruit blijkt dat 79 procent van de consumenten een zogenoemd 'slapend contract' heeft. Dat houdt in dat de originele contractduur verlopen is.

Doorgaans betaal je dan meer dan bij een nieuw contract. Overstappen kan dan lonen, omdat telecombedrijven vaak korting geven bij een nieuw abonnement.

Telecombedrijven aanspreken

Maar van aanbieder wisselen blijkt lang niet altijd eenvoudig. Volgens Manon Leijten, bestuurslid van de ACM, gaat de waakhond de telecombedrijven daarop aanspreken. "We ontvangen berichten dat mensen na overstappen soms dagen zonder internet zitten. Ook zijn aanbieders verplicht om consumenten te informeren als hun contract afloopt. We hebben signalen dat dat niet, of niet goed gebeurt. Daar gaan we streng toezicht op houden."

De toezichthouder wil ook dat internetaanbieders duidelijker maken wat de voordeligste tarieven zijn, zodat consumenten kunnen zien hoeveel dat aanbod scheelt met hun huidige abonnement.

250 euro per jaar

Vooral huishoudens met relatief lage internetsnelheden blijken te veel te betalen. Voor snelheden tot 100 Mbps is de gemiddelde prijs 44 euro per maand, terwijl iemand die 250 tot 750 Mbps gemiddeld 41 euro betaalt. Leijten: "Juist op lage snelheden kan het tot 250 euro per jaar schelen om je contract te vernieuwen. Dat zijn forse bedragen."

Waarom mensen hun contract niet aanpassen, kan volgens de ACM verschillende oorzaken hebben. "Consumenten weten niet dat hun contract is verlopen, of realiseren zich niet hoeveel het vernieuwen ervan kan opleveren. Andere mensen vinden het te veel gedoe, of zijn gewoon tevreden met hun huidige contract."

Buitenland goedkoper

Ook in vergelijking met het buitenland zijn de prijzen hoog. In Nederland betaal je voor 1000 Mbps (ofwel 1 Gbps) tussen de 45 en 60 euro. In Frankrijk is dat bijvoorbeeld 24 euro en in Polen kan het zelfs voor 15 euro.

Volgens de toezichthouder kun je die prijzen niet een-op-een met elkaar vergelijken, omdat er andere factoren meespelen, zoals kwaliteit van het netwerk en populatiedichtheid. Ook worden er in Nederland relatief vaak kortingen gegeven op nieuwe abonnementen.