Drie minuten stilte voor slachtoffers schietpartijen IJsselmonde

In het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde is gisterenavond drie minuten stilte gehouden voor de slachtoffers van de schietpartijen rond de jaarwisseling. Een minuut voor elk slachtoffer. Het idee kwam van kinderen en jongeren in de wijk, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

Zo'n vijftig buurtbewoners kwamen samen om kaarsjes aan te steken. Onder hen was jeugdwerker Lianne van Dis-Dikker. "Mijn hart voelt zwaar. Ik voel de zwaarte van de wijk, het verdriet en de onveiligheid", zei ze in de openingstoespraak.

De drie slachtoffers, mannen van 58, 63 en 81 jaar, werden tussen 21 december en 2 januari doodgeschoten. Er is een man opgepakt die wordt verdacht van driemaal moord of doodslag. Hij wordt vandaag voorgeleid. Dan wordt bekend of hij langer vast blijft zitten.

Op het plein aan de Susannadijk is een grote vredesduif getekend. Kinderen staken eerst kaarsjes aan. "Die lichtjes geven mij hoop en rust", zegt de 10-jarige Jayjani. Haar klasgenootje Amara: "De lichtjes op de duif vond ik heel erg mooi".

Statement

Van Dis-Dikker noemt het bijzonder om te zien hoe de gemeenschap samenkomt. "Als inwoner en werker in de wijk raakt het me diep om de pijn en het verdriet te zien die deze gebeurtenissen hebben veroorzaakt. Tegelijkertijd was het bijzonder om te ervaren hoe we als gemeenschap samenkomen om een statement te maken: naar elkaar omzien en steun bieden in moeilijke tijden."

Na het aansteken van de kaarsjes was het drie minuten stil in de wijk. "Ik vind mooi dat er zoveel mensen bij elkaar zijn gekomen en dat we hebben laten zien dat wat er ook gebeurt, je wordt niet vergeten", aldus initiatiefnemer Ayoub Bensiali van de Jongerenraad IJsselmonde.