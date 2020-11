Blikvangers Rapinoe en Lloyd niet met VS tegen Oranjevrouwen

Megan Rapinoe en Carli Lloyd zullen volgende week vrijdag niet te bewonderen zijn in Breda. Beide blikvangers van de Amerikaanse voetbalploeg zijn niet opgeroepen voor het oefenduel met Nederland, de reprise van de WK-finale van 2019. Het tweetal is niet fit genoeg.

Rapinoe (35) opende in die finale tegen Oranje de score uit een strafschop. Bovendien werd ze topscorer van het WK met zes goals en uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. De zeer uitgesproken Rapinoe, die meermaals de strijd aanbond met president Donald Trump, werd later door sportmagazine Sports Illustrated, uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van het jaar.

Levende legende Lloyd (38) hield gemengde gevoelens over aan het WK. De 294-voudig international en tweevoudig olympisch en wereldkampioen, kreeg bij het WK in Frankrijk amper speeltijd van toenmalig bondscoach Jill Ellis. "Het was absoluut de slechtste periode uit mijn leven."

Nog zeven afwezige WK-gangers

Ellis werd na het WK opgevolgd door de Noord-Macedoniër Vlatko Andonovski. Die acht de twee sterren niet fit genoeg voor de oefentrip. Ook WK-gangers Mal Pugh, Morgan Brian, Adrianna Franch, Ashlyn Harris, Allie Long, Jess McDonald en Ali Krieger werden niet opgeroepen.