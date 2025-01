Tennissensatie Fonseca (18) terug op aarde, Fritz verspilt weinig energie in Melbourne

Taylor Fritz heeft tot nog toe geen energie verspild tijdens de eerste grandslam van het seizoen. De Amerikaanse tennisser verloor slechts acht games in twee rondes en bracht iets meer dan drie uur op de baan door. Ook Cristian Garin kon niet echt partij bieden: 6-2, 6-1, 6-0.

In slechts 82 minuten versloeg Fritz de Chileense qualifier, mede dankzij zijn keer op keer sterke eerste servicebeurt.

Fritz maakte na zijn zege bekend dat hij zo'n 80.000 euro doneert aan de slachtoffers van de bosbranden in Los Angeles. Dat is zijn prijzengeld voor de winst op zijn landgenoot Jenson Brooksby in de eerste ronde: 6-2, 6-0, 6-3.

"Dat is wel het minste wat ik kan doen", zei hij. "Californië is mijn thuis, LA was ook lang mijn thuis. Ik roep iedereen op om ook te doneren en te helpen."

In de derde ronde treft Taylor, vorig jaar finalist in de US Open, Gael Monfils. De 38-jarige Fransman werd vorige week de oudste tennisser die een ATP-toernooi op zijn naam schreef, toen hij zaterdag de Auckland Classic won.

De Minaur

Alex de Minaur (WTA-8), die in de eerste ronde Botic van de Zandschulp uitschakelde, had iets meer moeite met de Amerikaanse qualifier Tristan Boyer: 6-2, 6-4, 6-3. Ook Lorenzo Musetti, Karen Chatsjanov en Ben Shelton zijn door naar de derde ronde.

Hubert Hurkacz werd in de tweede ronde uitgeschakeld. De Poolse nummer achttien van de plaatsingslijst verloor van de Serviër Miomir Kecmanovic (6-4 6-4 6-2). Hurkacz had in de eerste ronde in drie sets gewonnen van de Nederlander Tallon Griekspoor: 7-5 6-4 6-4.