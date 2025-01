Swiatek vrij eenvoudig langs Sramkova in tweede ronde Australian Open

Iga Swiatek heeft zich vrij gemakkelijk voor de derde ronde van de Australian Open geplaatst. De nummer twee van de wereld won binnen het uur van de Slowaakse Rebecca Sramkova: 6-0, 6-2.

De Poolse had in Melbourne slechts 26 minuten nodig om de eerste set naar zich toe te trekken. Swiatek, die 5 grandslamtitels won, heeft er een gewoonte van gemaakt om zo snel mogelijk door de eerste rondes van grandslamtoernooien te komen. In bijna twaalf procent van de sets trakteerde ze een collega op een bagel (6-0).

"Het was goed om zo efficiënt te spelen en het snel af te maken", zei ze.

Swiatek komt in de volgende ronde uit tegen Emma Raducanu, die de laatste jaren veelal heeft geworsteld met blessures. De Britse won in de tweede ronde van Amanda Anisimova: 6-3, 7-5.

Rybakina

Ook Jelena Rybakina, een andere toernooifavoriet, won probleemloos in de tweede ronde. De tennisster uit Kazachstan (WTA-6) klopte de Amerikaanse Iva Jovic (WTA-191) met 6-0, 6-3.