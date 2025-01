In de jeugd fietsten ze al samen en nu jagen Poels en Teunissen hun dromen na bij Astana

En dus kan de focus op het presteren, want dat moet zeker gebeuren bij Astana. "We moeten punten gaan pakken voor Astana", vertelt de inmiddels 32-jarige Teunissen. De ploeg staat namelijk onderaan in de World Tour-ranking. Wanneer de ploeg daar blijft staan, verliest het mogelijk het startrecht in grote wedstrijden. "Dus er staat druk op", zegt Teunissen.

'Rit in Giro d'Italia winnen'

Als het aan de 37-jarige Wout Poels ligt, gaat hij eigenhandig voor punten zorgen. Na een overwinning in Luik-Bastenaken-Luik en etappezeges in de Tour de France en de Ronde van Spanje blijft er namelijk één doel over voor de Limburger.

"Ik ben hier om een rit te winnen in de Ronde van Italië." Poels wilde vorig jaar bij Bahrain-Victorious de trilogie al voltooien, maar toen werd hij niet geselecteerd voor de Giro. "Dat was heel vervelend. Toen ben ik wel de voors en tegens gaan afwegen en dan maak je je beslissing om hier naartoe te gaan."

Ritwinst in de Giro d'Italia zou veel betekenen voor hem. "Dat maakt mijn carrière compleet. Dan heb ik in alle drie de grote rondes een rit gewonnen."

'Wil net als Van der Poel en Pogacar koers maken'

Voor Teunissen, die zijn hoogtepunt kende in 2019 met etappewinst in de Tour de France en de gele trui daardoor om zijn schouders mocht dragen, zijn de doelen net zo ambitieus.

"Ik zou graag eens de koers maken in een grote klassieker, zoals Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar dat doen. Dat is toch de essentie van het wielrennen. Alleen trappen zij wat meer wattages. Of dat lukt? Ik word ieder jaar beter. Het probleem is alleen dat de rest dat ook wordt. Ik probeer me er dus wel zo goed mogelijk op voor te bereiden. En als dat niet lukt, hebben we met Alberto Bettiol (kopman, red.) wel iemand die dat kan."