16 miljoen schade rond jaarwisseling, minder schade in gemeenten met vuurwerkverbod

Rond de jaarwisseling is bij particulieren voor 16 miljoen euro aan schade ontstaan. Dat blijkt uit een eerste schatting van het Data Analytics Centre van het Verbond van Verzekeraars.

Uit de gegevens blijkt dat in gemeenten met een vuurwerkverbod door particulieren minder schade aan huizen werd gemeld dan in voorgaande jaren. In gemeenten waar geen vuurwerkverbod was, werd net zoveel geclaimd als in andere jaren.

In beide gevallen is er meer schade gemeld aan auto's dan in voorgaande jaren, hoewel de stijging in gemeenten met een vuurwerkverbod kleiner was dan in gemeenten zonder.

Verbod en vuurwerkvrije zones

Kort na de jaarwisseling zei de directeur Van VeiligheidNL nog dat het afsteekverbod niets had geholpen: "In de regio Amsterdam is het aantal slachtoffers op de spoedeisende hulp gelijk gebleven en in de regio Rotterdam zelfs gestegen."

Afgelopen jaarwisseling gold er in negentien gemeenten een vuurwerkverbod. Zo'n honderd andere gemeenten hadden vuurwerkvrije zones. In die gebieden mocht ook geen vuurwerk worden afgestoken.

Stichting Salvage vaker opgeroepen

Stichting Salvage, die eerste hulp verleent bij schade aan gebouwen door brand, blikseminslag, explosie, water, storm en/of aanrijding, werd tijdens de jaarwisseling 112 keer opgeroepen. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen er 88 meldingen binnenkwamen. Ook lag het aantal vuurwerkgerelateerde meldingen hoog (51) vergeleken met een jaar eerder (32).

Het definitieve schadebedrag brengt het Verbond van Verzekeraars later dit jaar naar buiten als alle claims bekend zijn.

Medische kosten en schade bij bedrijven, scholen en overheidseigendommen zijn niet meegenomen in de cijfers, dus de werkelijke schade zal aanmerkelijk hoger liggen.