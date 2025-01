Evacuaties vanwege branden in Winschoten en Arnhem

De bewoners van meerdere huizen in Winschoten hebben vannacht hun woning moeten verlaten vanwege een felle brand. Zij moesten een deel van de nacht doorbrengen in een plaatselijke brandweerkazerne. Ook in Arnhem brak vannacht een brand uit, waardoor dertien mensen uit hun woning moesten worden gered.

In Windschoten konden de mensen pas terug naar huis nadat het getroffen huis was uitgebrand. Volgens omwonenden woonde er in de woning waar de brand uitbrak een man met zijn hond. Het is onbekend of zij thuis waren en of zij gewond zijn geraakt.

De brand werd aan het eind van de avond ontdekt. Toen de brandweer arriveerde, stond het huis al vol met rook. Doordat het erg mistig was, bleef de rook bovendien hangen, waardoor het blussen moeilijk was. In een mum van tijd stond de woonwijk vol rook. Een NL-Alert waarschuwde Winschotenaren om ramen en deuren te sluiten.

Kelderbox in Arnhem

In Arnhem ontstond de brand vannacht in een kelderbox onder een flat aan De Drieslag. Dertien bewoners zijn door de brandweer via ladders uit hun appartementen gehaald en in veiligheid gebracht.

De brand brak rond 03.45 uur uit. De brandweer rukte met meerdere wagens uit. Bij aankomst bleek het trappengat van de flat vol rook te staan. De brand was snel onder controle, waarna de mensen weer terug hun huis in mochten.

Hoe de brand in de kelderbox ontstond, is nog niet bekend. Er raakte niemand gewond.