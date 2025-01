Politie wil minder tijd kwijt zijn aan meldingen over verward gedrag

Doorgeslagen

Behalve hulp bij meldingen over verward gedrag, wil de politie betere geestelijke gezondheidszorg in Nederland. "Het ambulant werken is doorgeslagen", vindt politiechef Sitalsing. "Mensen moeten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving verblijven. Maar de hulpverlening is daar niet in dezelfde mate op afgestemd."

Sitalsing vindt daarom dat er extra geld moet komen om de hulp aan verwarde personen beter te regelen. "Wij willen 24 uur per dag bereikbaarheid binnen de ggz, zoals ook wij 24 uur per dag bereikbaar zijn voor meldingen." Ook is het volgens hem belangrijk om meer tijdelijke opvangplekken in te richten.

Dat moet voorkomen dat situaties uit de hand lopen. "Behalve meer meldingen zien we ook een aantal gewelddadige, ernstige incidenten", zegt Sitalsing. Een voorbeeld is de gijzeling van cafépersoneel in Ede, eerder dit jaar. "Ik sluit ook niet uit dat de verdachte die in Rotterdam drie mensen heeft gedood, een flinke zorghistorie heeft."