Biden in afscheidsspeech: techmiljardairs gevaar voor democratie

President Biden heeft in zijn afscheidsspeech op de Amerikaanse tv gewaarschuwd voor "een gevaarlijke machtsconcentratie" bij een paar buitensporig rijke mensen. Zonder hun namen te noemen was het duidelijk dat hij daarbij met name doelde op miljardairs Elon Musk en Mark Zuckerberg, die recent de banden met Bidens opvolger Donald Trump hebben aangehaald.

In een bijna 20 minuten durende toespraak vanuit het Witte Huis zei de Democraat, die maandag het stokje overdraagt aan Trump: "Er vormt zich een oligarchie in Amerika van extreme rijkdom die onze hele democratie bedreigt, onze basisrechten en vrijheid en een eerlijke kans voor iedereen om vooruit te komen."

In een verwijzing naar de afscheidsrede van zijn verre voorganger Dwight Eisenhower, die in 1961 waarschuwde voor de gevaren van het "militair-industriële complex", richtte Biden zijn pijlen op het "tech-industriële complex". Hij hekelde bijvoorbeeld het feit dat techgigant Meta onder aanvoering van Zuckerberg heeft besloten om de samenwerking met factcheckers in de Verenigde Staten te stoppen. Amerikanen dreigen volgens hem op sociale media te worden "begraven in desinformatie".