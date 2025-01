Man gewond na aanval van zwijn op de Veluwe

In de buurt van het Gelderse Elspeet zijn twee mannen tijdens een wandeling aangevallen door een wild zwijn. Een van de twee raakte daarbij gewond. "Hij scheurde mijn laars open en beet in mijn voet", vertelt het 71-jarige slachtoffer Gerjan Bossenbroek bij Omroep Gelderland. Hij wandelde samen met zijn zoon toen het zwijn uit het niets op hem afsprong.

De mannen hebben veel pech gehad, meent ecoloog Lars Soerink. "Meestal lopen ze in een boog om ons heen." Volgens hem gebeuren dergelijke dingen zelden. "Maar we zitten nu in de paarperiode en dan hebben ze extra veel testosteron. Of deze mensen kwamen te dichtbij."

Ook boswachter Frank Theunissen benadrukt dat incidenten zoals deze bijna niet voorkomen. "Maar je moet wel voor zwijnen oppassen. Ze kunnen lelijk doen en ze zijn gevaarlijk. Ze zijn met afstand de gevaarlijkste dieren van het bos. Veel mensen hebben het over de wolf, maar de meeste negatieve ervaringen zijn met het zwijn. Het zijn de grootste rotzakken van het bos."

'Minuten geworsteld'

Na het bijten gooide de zoon van Bossenbroek het zwijn op de grond. "Met alle kracht heeft hij 12 minuten met het dier geworsteld", aldus het slachtoffer. Uiteindelijk hield zijn zoon daar alleen een blauw oog aan over.

"Ik schopte hem keihard tussen zijn benen. Het zwijn krijste het uit. Wij zijn toen achter een boom gaan staan. Hij keek ons verbaasd aan en droop af."