Brit Dowsett test positief op corona en moet recordpoging uitstellen

De poging zou op 12 december plaatshebben in het Velodrome in Manchester. "Ik ben erg teleurgesteld. Maar mijn gezondheid gaat nu voor. We proberen zo snel mogelijk een nieuwe datum te prikken", zegt de tijdrijder op de website van de internationale wielerunie UCI.

Dowsett was in mei 2015 al even houder van het uurrecord, toen hij in Manchester tot 52,937 kilometer kwam. Zijn landgenoot Bradley Wiggins nam het uurrecord al snel weer over door in juni 2015 in Londen tot 54,526 kilometer te komen.

De 32-jarige Dowsett won dit jaar een etappe in de Giro, de eerste zege in de WorldTour van zijn ploeg Israel Start-Up Nation en verdiende daarmee een contractverlenging.