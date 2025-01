Brandweer Los Angeles krijgt iets meer vat op de grootste branden

De brandweer in Los Angeles krijgt gestaag meer vat op de branden die woeden rond de Amerikaanse miljoenenstad. Tegelijkertijd wordt de wind weer sterker, waardoor de vrees bestaat dat het vuur weer oplaait of er nieuwe brandhaarden ontstaan.

De brandweer moest de afgelopen dagen ook meerdere kleinere branden blussen die waren aangestoken. Sinds vorige week zijn zo'n zes mensen opgepakt op verdenking van brandstichting.

Een van de verdachten verklaarde na zijn aanhouding dat hij een boom in brand had gestoken "omdat hij houdt van de geur van brandende bladeren", vertelde politiechef Jim McDonnell. Een andere arrestant zei dat ze "houdt van chaos en vernietiging". Waardoor de grootste drie branden zijn ontstaan, is nog onduidelijk.

Tientallen vermisten

De Eaton-brand, die ten noorden van de stad woedt, is inmiddels voor 45 procent onder controle. Een dag eerder was dat nog 35 procent.

Het blussen van de Palisades-brand verloopt moeizamer. Die is nu voor 19 procent onder controle, waar dat een dag eerder 17 procent was.

Het dodental van de branden staat nog op 25. Nog eens tientallen mensen worden vermist. Duizenden huizen zijn verwoest.

Hoewel de wind eerst nog wat sterker wordt, kunnen inwoners en de brandweer hoop putten uit de weersverwachting; later in de week zou de wind weer gaan liggen.