De Jong speelt volledig duel bij ruime bekerzege Barcelona op Betis, ook Atlético door

FC Barcelona heeft de goede vorm doorgezet. Na een dikke zege op aartsrivaal Real Madrid in de supercup (5-2), wonnen de Catalanen woensdagavond met 5-1 van Real Betis in de Spaanse beker.

Frenkie de Jong is zijn basisplaats al een tijd kwijt, maar mag in het bekertoernooi nog wel minuten maken van trainer Hansi Flick. De Nederlander speelde de volle negentig minuten, maar kwam niet tot goals of assists.

Ook de veelbesproken Dani Olmo stond in de basis: hij speelde een grote rol in de zege door twee assists te geven. De goals kwamen op naam van Gavi, Jules Koundé, Raphinha, Ferran Torres en Lamine Yamal.

Ook Atlético door, Getafe wint ondanks rode kaarten

Ook Atlético Madrid bereikte de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi. De ploeg van trainer Diego Simeone maakte geen fout tegen tweedeklasser Elche en won met 4-0.

Voormalig FC Groningen-spits Alexander Sørloth, die vorig seizoen de topscorer van de Spaanse competitie werd namens Villarreal, was de grote man bij Atlético. Hij maakte de eerste twee goals van de wedstrijd. In de tweede helft bepaalden Rodrigo Riquelme en Julian Alvarez de eindstand op 4-0.

Verder boekte Getafe een krappe zege op het kleine Pontevedra. De Madrilenen, berucht om het 'antivoetbal' onder trainer José Bordalas, wonnen op typische wijze van de derdeklasser. Getafe kwam vroeg op een 0-1 voorsprong, pakte daarna twee rode kaarten en sleepte de overwinning ternauwernood uit het vuur.