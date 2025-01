Tourselectie Visma maakt veel los: 'Begrip 'Nederlandse ploeg' geen enkele waarde meer'

Dumoulin: "Vroeger had je met Rabobank of Jumbo een grote Nederlandse sponsor. Toen was er waarschijnlijk meer draagvlak binnen de ploeg om voor Nederlandse renners te kiezen. Dat is bij de huidige hoofdsponsors niet zo. Ze investeren wel tijd en geld in Nederlandse jeugdprogramma's. Dat doen ze niet in andere landen."

"Je zou denken dat de focus dus nog steeds op Nederland ligt. Maar als je de jeugd echt wil aanspreken, helpt dit niet. Ik was vroeger ook voor de Nederlandse renners in de Tour. Dat betekent echt wel iets. Als ze echt willen uitdragen een Nederlandse ploeg te zijn, selecteer je wel een Nederlander."

Clement ziet het net zo: "Het begrip 'Nederlandse' ploeg heeft geen enkele waarde meer. Als Jayco met Dylan Groenewegen, Elmar Reinders en Koen Bouwman naar de Tour gaat, is dat een Nederlandsere Tour-ploeg dan Visma."

'Teken aan de wand'

"Bij Visma maken ze keuzes op basis van kennis, berekeningen en kwaliteit, niet op basis van emoties of nationaliteit", gaat Clement verder. "Hun selectiebeleid is niet ingesteld op nationaliteit. Ze wilden en willen de beste van de wereld worden."

Clement is in Spanje, op bezoek bij diverse wielerploegen die daar hun winterse trainingskamp hebben opgeslagen. Hij was dinsdag ook bij het Australische Jayco-AlUla.

"Koen Bouwman loopt hier net langs... Hij had graag voor Visma naar de Tour gewild, maar hij reed vorig jaar helemaal geen grote ronde. Dan hebben we het over de bergkoning van de Giro in 2022 en ook een tweevoudig etappewinnaar in de Giro. Hij mocht vorig jaar wel op het laatste moment als invaller naar de Giro, maar werd ziek. Toen is hij gaan uitkijken naar een andere ploeg."