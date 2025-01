De lange en moeizame weg naar een deal tussen Hamas en Israël

Waar vijftien maanden lang over onderhandeld is, lijkt eindelijk te zijn gelukt; Hamas en Israël hebben een akkoord bereikt over een wapenstilstand in Gaza. Kort na het uitbreken van de oorlog in Gaza was er al een wapenstilstand - in november 2023 - maar na vier dagen gingen de Israëlische bombardementen op woonwijken en aanvallen van Hamas op Israël door.

Sindsdien dook er regelmatig een plan op om een langere of zelfs permanente wapenstilstand te bewerkstelligen. Achter de schermen werd continu overlegd en onderhandelaars kwamen vrijwel iedere week samen. Regelmatig klonken er positieve berichten, maar tot vandaag liepen de onderhandelingen steeds weer vast. Een aantal belangrijke momenten uit dat proces:

Mei 2024: Biden presenteert Israëlisch plan

In een toespraak vanuit het Witte Huis presenteert de Amerikaanse president Biden een Israëlisch plan voor een wapenstilstand in Gaza, in ruil voor de vrijlating van alle gijzelaars door Hamas. Volgens hem is de terroristische organisatie Hamas "niet meer in staat" om een aanslag uit te voeren op Israël.

Hij zegt dat het nu tijd is voor Hamas en Israël om akkoord te gaan met een wapenstilstand. "Israël heeft een voorstel gedaan en Hamas heeft gezegd dat het een wapenstilstand wil. Deze deal is een mogelijkheid voor hen te bewijzen dat ze het ook echt menen."

Grote complicatie: Biden zegt dat het plan vanuit de Israëlische regering komt, maar premier Netanyahu bevestigt dit niet expliciet.

"Dit is een beslissend moment", aldus Biden: