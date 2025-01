Arsenal klopt stadgenoot Tottenham en komt op vier punten van Liverpool

Na die drie bevliegingen werd Tottenham toch weer in de tang genomen, met nu wél prijs voor Arsenal. Eerst kopte Gabriel in de 40ste minuut via Solanke de gelijkmaker binnen en even later strafte Leandro Trossard balverlies van Yves Bissouma af met een schot dat net over de uitgestoken arm van doelman Antonin Kinsky stuiterde: 2-1.

Na rust kreeg Kai Havertz twee uitgelezen kansen het duel op slot te koppen, maar de Duitse spits wist de vrije hoek niet te vinden. Dat had Arsenal, met Jurriën Timber de hele wedstrijd op de rechtsbackpositie, nog lelijk kunnen opbreken. Pedro Porro joeg de bal in de extra tijd echter tegen de paal naast Raya en dus kwam Arsenal met de schrik vrij.