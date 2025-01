Go Ahead stoot na achterstand FC Twente uit bekertoernooi en bereikt laatste acht

In de ietwat mistige Adelaarshorst had de thuisploeg even wat tijd nodig om zich te ontworstelen aan de Enschedese druk, maar na 25 minuten was ook Go Ahead dicht bij de openingstreffer. Een door Twente-verdediger Gustaf Lagerbielke getoucheerd kopballetje van Enric Llansana kwam recht op de neus van de verraste doelman Lars Unnerstall terecht.

Bekeken boogbal

In de levendige eerste helft vond Evert Linthorst uit een lastige hoek slechts het zijnet van het Twente-doel, terwijl aan de andere kant Michel Vlap in kansrijke positie via een Eagles-been over schoot. Uit de daaropvolgende hoekschop viel de bal pardoes voor de voeten van - wie anders? - Steijn die met een bekeken boogballetje scoorde: 0-1.

Hoewel Go Ahead er na rust in slaagde Twente op eigen helft vast te zetten, duurde het een kwartier voordat het echt gevaar wist te stichten voor het vijandelijke doel. Maar toen was het meteen raak ook: Llansana kopte een voorbij de tweede paal belandde hoekschop terug in de doelmond, waar Oliver Edvardsen de bal met het hoofd verlengde: 1-1.