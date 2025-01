Haller schiet FC Utrecht langs RKC in moeizaam bekerduel

In de rust greep de ontevreden Utrecht-trainer Ron Jans in door vier keer te wisselen. Mike van der Hoorn, Victor Jensen, Souffian El Karouani en spits Sébastien Haller kwamen in het veld en dat had direct het gewenste effect.

Yoann Cathline gaf voor, Paxten Aaronson verlengde en daar stond Haller om binnen te tikken. De Fransman had in de tweede helft een minuut nodig voor zijn eerste treffer na zijn terugkeer in de Domstad.

Strafschop

Haller kreeg daarna wat kleine mogelijkheden, maar bezorgde zijn nieuwe werkgever definitief de overwinning uit een strafschop. De spits ging naar de grond in duel met Roshon van Eijma en nam zelf de penalty. De strafschopspecialist stuurde doelman Houwen naar de verkeerde hoek.

In de 86ste minuut leek het er even op dat RKC nog een verlenging uit het vuur sleepte. Chris Lokesa scoorde, maar in de aanloop naar het doelpunt had Oskar Zawada verdediger Van der Hoorn naar de grond gewerkt, waardoor er rap een streep door de treffer ging.

De loting voor de kwartfinales van het bekertoernooi is vrijdag.