Provincie Brabant start met reinigen grondwater in mega-drugsput

"Ik hoop natuurlijk vooral dat we hier de natuur hersteld krijgen met deze sanering", zegt Erik de Jonge van Brabants Landschap. "Maar we gaan het hier niet helemaal schoon krijgen."

Nadat het water is gefilterd volgt een periode waarin de natuur even rust krijgt. "Dan gaan we deze put dichtmaken. Ik denk dat het daarna nog een mensenleven lang duurt voor hier weer een volwassen bos staat", zegt De Jonge.

Als de put dicht is, blijft er een "dode bak zand" over. "Daar moet eerst weer bodemleven in ontstaan en een humuslaag zodat er bos kan groeien. En dat bos heeft gewoon weer tientallen jaren nodig."

'5 miljoen euro en de teller loopt'

Een van de redenen dat het hele proces zo lang duurt, is dat de partijen het eerst eens moesten worden over wie de kosten zou gaan betalen van het opruimen van de chemicaliën. In principe is de eigenaar van de grond, Brabants Landschap, hiervoor verantwoordelijk. Maar vanwege de hoge kosten en de grootte van het project nam de provincie het in mei 2022 op zich. Later zijn er subsidies gekomen vanuit het Rijk.

Het kost de provincie miljoenen, zegt gedeputeerde Hagar Roijackers. Op dit moment hebben wij "in heel Brabant nog vier grote locaties waar we op dit moment drugsafval opruimen en er zijn er nog twee in onderzoek. Ik heb dat tot nu toe moeten becijferen op 5 miljoen euro en de teller loopt".

Roijackers doet dan ook een oproep aan alle natuurliefhebbers om het te melden als ze iets verdachts zien. "Dat kan anoniem, online of telefonisch. Liever een keer te veel dan te weinig zodat de politie afweet van mogelijk verdachte situaties. Zodat we er snel bij kunnen zijn en we mogelijk ook met berechtingen iemand aansprakelijk kunnen stellen."