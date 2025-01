Diplomatenrel met Venezuela: ook Venezolaans ambassadepersoneel gehalveerd

Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken heeft Venezuela opdracht gegeven het aantal diplomaten in Nederland te halveren van vier naar twee. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het is een reactie op een vergelijkbare diplomatieke maatregel die aan Nederland is opgelegd. Gisteren werd de Nederlandse zaakgelastigde in Caracas ontboden bij de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken.

De Nederlandse diplomaat kreeg te horen dat drie van de zes medewerkers van de Nederlandse ambassade binnen 48 uur het land uit moesten. Voor de diplomaten die blijven, gelden strengere regels. Zo moeten ze van tevoren schriftelijk toestemming vragen voor reizen van meer dan 40 kilometer vanaf het centrum van Caracas. Frankrijk en Italië hebben vergelijkbare maatregelen opgelegd gekregen.

Vijandig gedrag

Volgens Venezuela gedragen de landen zich vijandig omdat ze kritiek hadden op de verkiezing van president Nicolás Maduro voor een derde termijn. Zowel de oppositie als westerse landen wijzen erop dat die verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen.

Minister Veldkamp heeft bezwaar aangetekend tegen de reisbeperking en zegt "verdere maatregelen" te overwegen als de reisbeperking voor de Nederlandse diplomaten in Venezuela van kracht blijft.

Ook heeft Nederland krachtig afstand genomen van de notie dat ons land zich in binnenlandse aangelegenheden zou hebben gemengd en steun zou hebben verleend aan extremistische groepen. "Het Koninkrijk der Nederlanden blijft zich onverminderd inzetten voor mensenrechten en het herstel van democratie en rechtsstaat in Venezuela", schrijft Veldkamp aan de Kamer.