Moordenaar van Groningse docent Gerard Meesters overleden

De moordenaar van de Groningse docent Gerard Meesters is op 66-jarige leeftijd overleden. Het gaat om de Engelsman Daniël S. Hij werd in 2006 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Meesters werd in 2002 in de deuropening van zijn woning in de Groningse wijk Paddepoel met acht kogels om het leven gebracht. Zijn zus zou in Spanje een aanzienlijke partij hasj hebben gestolen van Robert D., een Britse drugsbaron. Daniël S. voerde de moord in opdracht van hem uit.

Vorige week werd duidelijk dat S. op sterven lag, meldt RTV Noord. Hij werd overgebracht naar een speciaal deel van de gevangenis, waar hij stierf. De moord op Meesters heeft hij altijd ontkend. De twee kinderen van Meesters ondernamen vorige week een laatste poging om hem in zijn cel te spreken, in de hoop dat hij alsnog schuld zou bekennen. S. weigerde het contact.

'Koelbloedige moord'

Afgelopen vrijdag werd Robert D. veroordeeld tot een levenslange celstraf. Hij beraamde de moord op Meesters, oordeelde de rechtbank in Groningen. De rechtbank sprak van "een koelbloedige moord op een onschuldig slachtoffer". Ook wees de rechtbank op de grote gevolgen voor de nabestaanden.

De weduwe van Meesters en zijn kinderen waren aanwezig bij de uitspraak. "Een veroordeling zal ons een vorm van rust geven", zeiden ze voorafgaand aan de uitspraak.

Voordat D. in een Nederlandse cel komt, moet hij eerst een gevangenisstraf in Frankrijk uitzitten. Daar zit hij tot 2030 vast wegens cocaïnehandel.