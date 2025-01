Vijf vragen over de besmette blauwe bessen van Albert Heijn

Wat moet je doen als je de bessen hebt gegeten of denkt dat je klachten hebt?

Huisartsen adviseren om tot zes weken na het eten van de blauwe bessen alert te zijn op klachten. Je hoeft pas te bellen bij ernstige klachten. "Ik hoor van collega's dat veel mensen contact opnemen en zelfs de spoedpost bellen, maar deze vraag hoort daar niet thuis", zegt huisarts Jojanneke Kant, bekend als De Vragendokter. "Sterker nog, een belletje naar of bezoekje aan de huisarts is meestal niet nodig. Twijfel je? Kijk dan op deze speciale pagina van moetiknaardedokter.nl."

Uitzondering hierop zijn mensen met een verminderde afweer door ziekte of medicijnen, zegt Kant. Zij kunnen overleggen met de huisarts of specialist of het in hun specifieke geval zinvol is om te vaccineren.

Bij kinderen verloopt een leverontsteking vaak erg mild met wat verhoging van de temperatuur of algemeen niet lekker zijn.

Is het nog veilig om blauwe bessen te eten?

"We hebben absoluut geen reden om aan te nemen dat er met andere blauwe bessen iets aan de hand is", zegt een woordvoerder van de NVWA. "Ik snap de zorgen van mensen, maar het is bij één partij van één leverancier niet goed gegaan. Dat zegt niks over al die andere blauwe bessen."

De NVWA benadrukt dat de voedselveiligheid in Nederland heel goed is, "maar nul risico bestaat niet, er kan altijd wat misgaan. Dat is heel vervelend, maar dat is nou eenmaal zo."

En als het dan misgaat, dan ziet de NVWA erop toe dat een bedrijf, in dit geval Albert Heijn, zich aan de wetten en regels houdt. Zo moeten ze het product van de markt halen en consumenten waarschuwen.

De kilozakken die onder de terugroepactie vallen werden tot afgelopen maandag verkocht. Ze hebben een houdbaarheidsdatum tot en met 14-4-2026. Klanten krijgen hun geld terug als ze de bessenzakken inleveren bij de supermarkt.

Albert Heijn laat weten dat blauwe bessen met een andere houdbaarheidsdatum of in elke andere verpakking veilig zijn. Ze komen van een andere leverancier of partij.