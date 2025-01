Handbalmannen beginnen WK met ruime zege op Guinee

Halverwege keek het West-Afrikaanse land tegen een 21-8 achterstand aan. Het was te danken aan keeper Pierre Rubens, spelend in de hoogste Franse competitie, dat de score niet nog hoger was.

Na rust minder overtuigend

Na rust had Nederland, met Matthias Dorgelo op doel, plots veel meer moeite met Guinee. Oranje kreeg in de eerste tien minuten na rust acht doelpunten tegen. Olsson gaf ook de wisselspelers de mogelijkheid om te spelen en daardoor was het overwicht van Nederland een stuk minder.

In de poule met vier landen gaan de beste drie door, waardoor Nederland naar verwachting weinig moeite zal hebben om de hoofdfase van het WK te bereiken. Oranje hoopt, mede door een gunstige loting, op meer: het bereiken van de kwartfinales.