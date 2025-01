Waterpolosters winnen ook van Italië en plaatsen zich voor superfinale

De Nederlandse waterpolosters hebben woensdag ook het tweede duel op het wereldbekertoernooi in het Griekse Alexandroupolis gewonnen. Italië werd met 11-8 verslagen. Daarmee is een plek in de superfinale, in april, veiliggesteld.

Dinsdag wisten de waterpolosters namelijk ook al te winnen van Australië (11-9).

Nederland, de nummer drie van de Spelen in Parijs, had het aanvankelijk lastig met de Italiaanse ploeg. Italië, gecoacht door Carlo Silipo, bleef lange tijd gelijk opgaan met de het team van Evangelos Doudesis en nam net na rust zelfs een 7-5 voorsprong.

Superfinale in Berlijn

Maar de Nederlandse ploeg liet, zoals wel vaker, zien dat het met de veerkracht wel goed zit. Twee goals van Marit van der Wijden en één van Lola Moolhuijzen brachten Oranje weer op voorsprong.

Italië kwam nog langszij (8-8), maar via Simone van de Kraats, Nina ten Broek en Fleurien Bosveld ging Nederland alsnog richting de zege. Israël is donderdag in de groepsfase de laatste opponent van Oranje.

Oranje is door de zege op Italië al zeker van een plek bij de eerste twee teams in de poule en daarmee van deelname aan de superfinale in april in Berlijn. Daar strijden acht teams om de uiteindelijke wereldbekerwinst.