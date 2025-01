Na 15 maanden akkoord over Gaza, Israël moet formeel nog instemmen

Israël en Hamas hebben een akkoord bereikt over een wapenstilstand in Gaza. Dat bevestigen Qatar en de Verenigde Staten. Volgens de Qatarese premier moet het staakt-het-vuren aankomende zondag van kracht worden. Israël moet officieel nog akkoord gaan met de deal, maar betrokkenen zeggen tegen Israëlische media niet te verwachten dat het akkoord nog stuk zal lopen.

Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu zegt dat enkele details nog moeten worden uitgewerkt. Een hooggeplaatste Hamas-functionaris noemt de deal tegenover persbureau Reuters "grote winst".

De Amerikaanse president Biden deelt op X een verklaring waarin staat dat het akkoord is bereikt. Donald Trump, die over vijf dagen aantreedt als president van de Verenigde Staten, schreef rond 18.00 vanavond al op zijn sociale mediaplatform Truth Social dat de deal rond was.

De overeenkomst komt ruim vijftien maanden na de terreuraanval van Hamas. Bij de aanval op 7 oktober 2023 doodden militanten van Hamas ongeveer 1200 mensen, voornamelijk burgers. Nog eens 250 anderen werden ontvoerd. Anderhalve maand later, in november 2023, werden 105 gijzelaars vrijgelaten bij een kort bestand tussen Hamas en Israël.