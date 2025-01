Akkoord Hamas en Israël over Gaza, nog geen officiële bevestiging

Bronnen die betrokken zijn bij de onderhandelingen zeggen dat er een akkoord is bereikt tussen Israël en Hamas. Het gaat om Amerikaanse, Israëlische en Arabische bronnen, schrijven onder meer persbureau Reuters, de Amerikaanse tv-zender CNN en verschillende Israëlische nieuwssites.

Het nieuws is nog niet officieel bevestigd. Ook Israël en Hamas hebben nog niet officieel gereageerd op de berichten. Donald Trump, die over vijf dagen aantreedt als president van de Verenigde Staten, schrijft op zijn sociale mediaplatform Truth Social al wel dat er een akkoord is bereikt.

De overeenkomst komt ruim vijftien maanden na de terreuraanval van Hamas. Bij de aanval op 7 oktober 2023 doodden militanten van Hamas ongeveer 1200 mensen, voornamelijk burgers. Nog eens 250 anderen werden ontvoerd. Anderhalve maand later, in november 2023, werden 105 gijzelaars vrijgelaten bij een kort bestand tussen Hamas en Israël.

Israël reageerde op de terreuraanval met een nietsontziend offensief. Door Israëlische bombardementen ligt een groot deel van Gaza in puin. Volgens het ministerie van Gezondheid van Gaza zijn er zeker 46.000 Palestijnen gedood, al ligt dat aantal volgens schattingen van onafhankelijke wetenschappers veel hoger.