Man aangehouden voor explosie bij ziekenhuis Beverwijk

In overleg met de burgemeester en de politie is de beveiliging bij het ziekenhuis aangescherpt en is cameratoezicht ingesteld.

In november was het ziekenhuis doelwit van brandstichting. Volgens de politie was er een kleine brand bij de ingang van het nieuwe gedeelte van het ziekenhuis dat toen in aanbouw was. Ook werd vuurwerk tegen de hoofdingang van het ziekenhuis gegooid. De politie gaat uit van opzet en onderzoekt een mogelijk verband tussen de incidenten.

De aangehouden man wordt vooralsnog niet verdacht van de brandstichting in november. Over een motief is nog niets bekend.