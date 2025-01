Faber heeft geen kortetermijnoplossing voor Ter Apel, vestigt hoop op asielwetten

Minister Faber komt niet met een kortetermijnoplossing voor de overbelasting van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze heeft haar hoop gevestigd op de asielwetten die ze eind vorig jaar heeft afgemaakt. De Inspectie voor Justitie en Veiligheid waarschuwde vandaag dat Ter Apel overbelast is en dat dat blijft leiden tot zeer onveilige situaties voor asielzoekers en medewerkers.

Faber is het eens met de Inspectie dat het "hele asielsysteem gewoon overbelast is". Verder wijst ze er in haar reactie op dat er sinds begin november minder mensen in het aanmeldcentrum zitten dan is toegestaan. "Dat geeft al meer rust op het terrein."

Het aanmeldcentrum is ingericht voor kort verblijf, maar asielzoekers zitten er vaak veel langer dan een paar dagen. Volgens de inspectie moet de door- en uitstroom worden verbeterd en moeten er meer alternatieve opvangplekken komen. Ook moeten de voorzieningen die er wel zijn beter passend worden gemaakt voor langduriger verblijf.

Noodknop

Doordat er geen doorstroommogelijkheden zijn zitten aanmelders veel te lang in Ter Apel, zegt de Inspectie. Soms wel tot zes maanden. Ook zijn er niet genoeg medewerkers om onvoorziene omstandigheden op te vangen.

Volgens Faber zijn er op het gebied van veiligheid al maatregelen genomen de afgelopen tijd. Zo wordt er volgens haar meer gesurveilleerd, heeft het personeel een noodknop en worden overlastgevers apart opgevangen van de andere asielzoekers. De minister zegt in gesprek te willen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers of het beter kan.

Drie wetsvoorstellen

Maar ze wil zich vooral "keihard inzetten om de asielwetten die nu bij de Raad van State liggen door het parlement te loodsen". Het gaat om drie wetsvoorstellen die bedoeld zijn om het aantal asielzoekers te verminderen. Faber hoopt dat daarmee de druk op het aanmeldcentrum afneemt.

Half februari wordt een advies verwacht van de RvS en dan wordt duidelijk of de minister van Asiel en Migratie de voorstellen nog moet aanpassen. Na de Raad van State moeten de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zich ook nog buigen over de voorstellen.

Tussen de 2000 en 2200 mensen

Ter Apel is ingericht op een maximale bezetting van 2000 bewoners. De vergunningen verleend door de gemeente Westerwolde, inclusief het daarbij behorende toezicht en de handhaving, zijn ook gericht op dit aantal.

Maar tussen oktober 2023 en oktober 2024 bevonden zich bijna permanent tussen de 2000 en 2200 mensen op het terrein van Ter Apel. Op de externe 'wachtlocaties' die Ter Apel moeten ontlasten bevinden zich ongeveer 700 mensen, die overdag veelal ook in Ter Apel zijn.

Het COA trok al meermalen aan de bel vanwege de situatie. De burgemeester van Westerwolde zei eerder dat Faber wegloopt voor haar verantwoordelijkheid.