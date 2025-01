Nederlandse economie doet het beter dan de Duitse: 'Minder afhankelijk van industrie'

Een groot verschil dus. "Dat komt onder andere doordat het Nederlandse economisch model anders in elkaar steekt dan het Duitse", aldus de ING-economen. "De Nederlandse economie is minder afhankelijk van traditionele maakindustrie. Daardoor wordt onze economie op het moment ook minder bedreigd door Chinese concurrentie."

China was altijd een grote afzetmarkt voor de Duitse industrie, bijvoorbeeld voor autobouwers als Volkswagen en BMW. Maar langzaamaan worden de rollen omgedraaid, ziet ING. "China wordt een grote rivaal in de markten van oer-Duitse producten, op dit moment vooral auto's."

Minder geraakt

Nederland levert wel onderdelen aan de Duitse auto-industrie die het nu moeilijk heeft, maar voor de Nederlandse economie als geheel is de autosector veel minder belangrijk dan voor Duitsland. "Nederland levert echter relatief veel aan een aantal Duitse industriële sectoren die minder geraakt zijn", aldus ING. "Denk bijvoorbeeld aan de elektronica-, voedings- en machinebouwsector die redelijk overeind gebleven zijn."

Het Centraal Planbureau merkt op dat Duitsland ook in het algemeen minder belangrijk wordt voor de Nederlandse economie. "Je ziet een trend dat Duitsland nog steeds wel een belangrijke handelspartner is, maar dat het belang daarvan langzaam aan het afnemen is", zegt CPB-econoom Gerdien Meijerink.

Economie diverser

In 1995 was de export naar Duitsland namelijk nog goed voor 7,7 procent van de Nederlandse economie, in 2020 was dat gedaald naar 6,4 procent. "De Nederlandse economie is heel divers en drijft op diensten en een hoogwaardige kenniseconomie", aldus Meijerink. "Dus als het ergens in de export wat minder gaat, is dat niet zo heel erg."

Volgens haar hebben andere landen nu een sterkere link met de Duitse auto-industrie. "Er heeft een verschuiving naar Oost-Europa plaatsgevonden. Je zou kunnen zeggen: het is niet langer zo dat als de Duitse auto-industrie niest, Nederland verkouden wordt. Die relatie is een stuk minder geworden."

Niet immuun

ING waarschuwt wel dat Nederland "niet immuun aan het worden is voor een Duits virus". "De specifieke zwakte van de huidige Duitse economie raakt Nederland dus minder, maar de kans is groot dat de Duitse misère toch nog gevolgen heeft voor Nederland. Zeker als de huidige stagnatie in Duitsland steeds meer sectoren gaat raken."

De werkloosheid in Duitsland is met 3,4 procent bijvoorbeeld nog relatief laag. "Als de Duitse zwakte de werkloosheid verder op doet lopen, kunnen consumenten daardoor voorzichtiger worden." En dat zou de Nederlandse export naar Duitsland breder kunnen raken.