Martijn Krabbé heeft uitgezaaide longkanker zonder kans op genezing

Martijn Krabbé heeft uitgezaaide longkanker. Dat heeft de televisiepresentator in een bericht op Instagram bekendgemaakt. "Ik heb longkanker op rechts met een uitzaaiing in de hersenhelft op links. In het laatste stadium en zonder kans op genezing."

Vorig jaar maart deelde Krabbé al dat hij kanker heeft. Hij maakte toen niet bekend om welke vorm het ging, maar zei dat er meerdere behandelopties lagen. In een interview met het tijdschrift Linda vertelt hij er nu meer over. "Dit interview is mijn coming-out. Ik ben er nu pas aan toe om te vertellen wat er precies aan de hand is. En dat ik niet meer beter zal worden."

Bijna een jaar geleden ontdekte Krabbé op vakantie in Thailand dat hij hersenbloeding had gehad. Die kwam voort uit de uitgezaaide kanker in zijn hersenen.

Op Instagram schrijft de 56-jarige Krabbé dat hij het nieuws geheimhield, omdat "het niet fijn is als andere mensen gaan speculeren over je levensverwachting". Maar zijn vrouw, kinderen en hijzelf zijn wel zover dat ze "het mentaal gezien aankunnen".

Hoelang Krabbé nog te leven heeft, weet hij niet. "Ik krijg immunotherapie en scans en ja, die kunnen goed of slecht uitvallen. Je rolt elke zes weken opnieuw de dobbelsteen." In het interview zegt Krabbé dat verzwakt is. "Ook mentaal. Ik ben aan het wegrotten. Zo is het gewoon."

The Voice of Holland

Krabbé heeft sinds de jaren 80 veel verschillende tv- en radioprogramma's gepresenteerd. Hij is onder meer bekend als presentator van The Voice of Holland. Ook presenteert hij het populaire RTL-programma Kopen Zonder Kijken.

Vanwege zijn ziekte was hij tijdens de opnames van een nieuw seizoen niet op locatie, maar hij verzorgde wel de voice-overs van de afleveringen.

Op Instagram geeft Krabbé om de zoveel tijd updates over zijn ziekte. Vorige week plaatste hij deze foto: