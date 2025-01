Europese Commissie komt met actieplan cyberveiligheid ziekenhuizen

Ziekenhuizen en zorginstellingen in de Europese Unie moeten beter voorbereid zijn op cyberaanvallen. Dat staat in een actieplan van de Europese Commissie over de cyberveiligheid van zorginstellingen. Het actieplan moet de zorg in Europa beter beschermen tegen digitale dreigingen.

Zorginstellingen zijn in Europa regelmatig doelwit van digitale aanvallen. Met ruim 300 gemelde aanvallen in 2023 was de gezondheidszorg de sector die verreweg het meest getroffen werd door cyberaanvallen.

Ook in Nederland zijn de afgelopen jaren verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen slachtoffer geworden van cyberaanvallen. Hackers kunnen daarbij door computersystemen te gijzelen bijvoorbeeld patiëntengegevens buitmaken.

Hulpcentrum

"Het is duidelijk dat de zorg onderdeel is van onze belangrijkste infrastructuur," zei Eurocommissaris Várhelyi voor Gezondheid bij de presentatie van de plannen. "Daarom moeten we de weerbaarheid van de zorg tegen cyberdreigingen vergroten."

Met het actieplan wil de Europese Commissie zorgen dat zorginstellingen minder vaak doelwit zijn. Er moet een hulpcentrum voor cyberveiligheid komen waar ziekenhuizen en andere zorgleveranciers kunnen aankloppen voor ondersteuning. Dit centrum moet ook cyberdreigingen in de gaten gaan houden en zorginstanties daar vroegtijdig van op de hoogte gaan houden.

Ook kijkt de Commissie naar geld. Met nieuw te introduceren vouchers zouden zorgorganisaties met beperkte middelen met Europees geld investeringen kunnen doen om hun computersystemen beter te beveiligen. De EU wil ook leermiddelen gaan ontwikkelen om zorgmedewerkers beter te wapenen tegen digitale aanvallen.

Zo snel mogelijk reageren

Verder wil de Commissie een "snellereactiedienst" speciaal voor de zorg opzetten. Ziekenhuizen die aangevallen worden, kunnen de hulp daarvan inroepen om snel op te treden tegen de aanval. Het doel hiermee is de impact op patiënten en de zorg zo klein mogelijk te houden.

"Voorkomen is beter dan genezen," aldus Eurocommissaris Virkkunen, die ook betrokken is bij het actieplan. Zij gaat over Technologische Soevereniteit en Veiligheid in Europa. "Maar als het gebeurt, moet alles klaarstaan om zo snel mogelijk te reageren én te herstellen."