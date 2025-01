15/1 in Nieuwsuur: Debat falend fraudebeleid • TikTok op zwart in VS • Kliniek Den Dolder

TikTok bereidt zich voor op verbod VS

Komende zondag, de dag voor de inauguratie van Donald Trump, gaat een nieuwe wet in waardoor de app van TikTok in het hele land op zwart zou moeten gaan. Het Chinese bedrijf stapte naar het Hooggerechtshof om het verbod te voorkomen, maar het is nog onduidelijk of de wet in stand blijft of niet. Trump zelf is tegen een verbod.