Zes maanden cel voor projecteren racistische tekst op Erasmusbrug

De rechtbank in Rotterdam heeft twee mannen veroordeeld tot zes maanden cel voor het projecteren van racistische leuzen op de Erasmusbrug tijdens de jaarwisseling van 2022 naar 2023.

De twee zijn ook schuldig bevonden aan soortgelijke projecties op het stadhuis van Eindhoven, in februari 2023. Een van de twee werd verder veroordeeld voor het projecteren van racistische leuzen een paar weken eerder op het stadhuis van Alkmaar.

Toenmalig burgemeester Aboutaleb sprak een paar dagen na de projectie op de Erasmusbrug zijn afschuw uit. "De onderstroom van extremistisch gedachtengoed misbruikt onze prachtige brug. Die brug die van iedereen is en in alle kleuren van de regenboog kan schitteren", zei de burgemeester. "Een schande dat dit gebeurt in de stad die door de nazi's is platgebombardeerd."

De twee mannen, een nu 26-jarige man uit Zwijndrecht en een 36-jarige man uit Landgraaf, werden eind februari 2023 opgepakt op verdenking van het projecteren van beledigende, neonazistische en discriminerende teksten op de pyloon van de Erasmusbrug. Eén van de leuzen die ze projecteerden was "White Lives Matter".

Geen toelichting

Meteen na de actie eist een beweging met de naam White Lives Matter de verantwoordelijkheid op voor de projectie op de berichtenwebsite Telegram. Er zou zijn samengewerkt met Duitse activisten.

Tijdens de jaarwisseling werden aanvankelijk neutrale teksten geprojecteerd als "Gelukkig nieuwjaar" en "De beste wensen" voordat de toon veranderde. De twee verdachten hebben daarna geen toelichting gegeven op hun actie.

Tijdens de rechtszitting in december bleven ze weg, meldt Rijnmond. "Hij zag er behoorlijk tegenop met al die media-aandacht", aldus de raadsvrouw van de Zwijndrechter. "Hij kon geen vrij krijgen op zijn werk", zei de advocaat van de man uit Landgraaf.

"Jammer", reageerde de rechter toen. "Ze hebben gezwegen bij de politie, zouden gaan praten op de zitting en nu zijn ze er niet."

Eerder veroordeeld

In het strafdossier dat op de zitting werd behandeld staat dat sprake was van een taakverdeling tussen de twee verdachten: de man uit Landgraaf deed de teksten en communicatie, de Zwijndrechter, die technische natuurkunde heeft gestudeerd, zou de projector hebben bediend. Beiden zijn al eens veroordeeld voor vergelijkbare delicten.

Het vonnis van de rechtbank in Rotterdam is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.