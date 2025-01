Staatssecretaris: snel oplossing voor mogelijk overslaan treinstation Maarheeze

Staatssecretaris Jansen (PVV) van Openbaar Vervoer wil snel met een oplossing komen, zodat de NS treinstation Maarheeze niet voorbij gaat rijden. Op dat station is er overlast van asielzoekers van het nabijgelegen azc in Budel. De NS overweegt er voortaan niet meer te stoppen, omdat medewerkers worden bedreigd en soms ook aangevallen.

"Ik vind het heel triest dat dit gebeurt", reageert Jansen. "Dat willen we allemaal niet. We gaan nu in gesprek met de minister van Asiel en Migratie en de minister van Justitie en Veiligheid om te kijken hoe we dit kunnen oppakken."

De staatssecretaris zegt dat hij een oplossing zal vinden voor het probleem. "Uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat de overlast stopt en dat mensen op een normale manier kunnen werken en reizen. Dat op station Maarheeze geen treinen meer gaan stoppen, laat ik niet gebeuren."

Vergoeding

Jansen wilde niet aangeven of hij de 2,3 miljoen euro die de NS van het Rijk als vergoeding eist voor genomen veiligheidsmaatregelen, gaat betalen. "Kosten zijn heel vaak het probleem in dit land. We gaan met elkaar bespreken hoe we die kosten gaan verdelen."

Elke dag maken zo'n 1200 reizigers gebruik van station Maarheeze, valt op te maken uit cijfers van de NS. Vorig jaar kwamen er 2700 meldingen binnen over incidenten. Een woordvoerder van de vervoerder noemt dat een hoog aantal voor een station met een grootte als dat van Maarheeze.