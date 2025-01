Nu praalwagen aan de apk moet kiest dweilorkest voor de schroothoop

De tijd dat elke oude boerenkar kon worden opgetuigd tot praalwagen voor het carnaval is voorbij. Sinds 1 januari gelden nieuwe, landelijke veiligheidsregels en moeten praalwagens een apk-keuring en verzekering hebben. Ook moeten ze beschikken over een geel kenteken.

"Dit gaat wel erg ver", reageert Vincent Jacobs van joekskapel (dweilorkest) De Mootwörm in Venlo bij L1 Nieuws. "We snappen dat veiligheid voorop staat, maar nu slaan we door."

Het dweilorkest uit Venlo maakt al 38 jaar gebruik van een oude wagen tijdens de optocht in Venlo, maar heeft nu besloten daarvan af te zien. De wagen is gestript en gaat naar de schroothoop. Triest, maar er was geen alternatief, zegt Jacobs.

"Dan hadden we hem moeten keuren en om hem door die keuring te krijgen, hadden we toch het een en ander moeten vervangen", aldus Jacobs. "Zoals de banden. Dat had ons ongeveer 6000 euro gekost en dat kunnen we als kleine vereniging niet ophoesten. Zeker ook omdat we geen inkomsten hebben."

Jacobs verwacht dat de carnavalsoptocht in Venlo er dit jaar "wat kariger zal uitzien door deze nieuwe, overdreven regelgeving". "We zullen zeker niet de enige zijn met dit probleem."

Prins, minister en dansmarietje

Vorig jaar was er ook al discussie over de nieuwe veiligheidswetgeving en de gevolgen voor praalwagens. Toen ging het vooral over de regel dat er niet meer dan twintig mensen tegelijk mee mogen.

"Op onze prinsenwagen staan soms maximaal 28 personen als we compleet zijn", liet de carnavalsvereniging in Valkenburg toen weten bij L1 Nieuws. "We hebben een raad van elf van 25 mensen en de prins, de minister en een dansmarietje. Ik zou het heel vervelend vinden als we moeten gaan loten."

In Schijndel huurde de carnavalsvereniging vanwege de aangescherpte regels een touringcar die achter de praalwagen aan reed. "Wij hebben een dubbeldekker waar de hele prinsenclub met zijn gevolg in kan", aldus de lokale carnavalsvereniging bij Omroep Brabant.

Overgangsperiode

Verzekeringsadviseur Frank Jacobs wijst erop dat de nieuwe regels al in 2021 werden vastgelegd en dat toen een overgangsperiode van (bijna) vier jaar is afgesproken. Zo was er ook voor carnavalsverenigingen tijd genoeg om aanpassingen te doen en kosten te spreiden, stelt hij.

"Carnavalsverenigingen wachten tot het laatste moment en staan dan voor een voldongen feit", zegt Jacobs. "Ik vind die nieuwe wet zo vreemd nog niet. Het is vanaf nu zo dat elke gekeurde auto, wagen of tractor met de optocht mee mag, want die mogen normaal ook de straat op. Dezelfde regels gelden ook voor landbouwvoertuigen."

De kritiek dat verzekeringen voor praalwagens duur zouden zijn, wijst de adviseur van de hand. "Dan heb je het misschien over 200 euro voor een wagen. Er zijn ook nog mogelijkheden om het collectief te doen. Dan is het nog goedkoper."

Vast op het spoor

Ongelukken met praalwagens in Nederland zijn relatief schaars. Vorig jaar overleed een man uit Tegelen toen een praalwagen na het carnaval een loods inreed waar de versieringen zouden worden verwijderd.

In het Brabantse Berchem kwamen vorig jaar de leden van een carnavalsvereniging met de schrik vrij toen ze de praalwagen na de optocht probeerden over een spoorwegovergang heen te duwen. Toen dat niet lukte, sprongen ze op tijd opzij, meldde Omroep Brabant.

In 2019 raakten elf mensen gewond in de buurt van Wijk bij Duurstede toen hun zelfgebouwde praalwagen instortte.