Nederlander in Nigeria omgekomen bij mogelijke ontvoeringspoging

Correspondent Afrika Elles van Gelder:

"In deze regio rondom de stad Port Harcourt zijn regelmatig berichten over ontvoeringen. Dat is ook echt een industrie in Nigeria. Gewapende criminelen, die ze in Nigeria bandieten noemen, ontvoeren kinderen op scholen, trekken boeren van het land en houden auto's tegen, waarna ze losgeld eisen. Hoeveel, dat hangt af van de status van de persoon die ze ontvoeren.

Ze zien het als een manier om snel geld te verdienen in een land waar het economisch slecht gaat. De inflatie is torenhoog en er is grote jeugdwerkeloosheid, en je ziet dus dat steeds meer jongeren zich bij een groep bandieten aansluiten."