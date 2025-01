Duitse verkiezingen in teken van krimpende economie: 'We hebben klussen nodig'

Op de bouwplaats in Rostock is het een drukte van jewelste. Er wordt getild, gedrild en gehesen. "Onder dit plein hebben we een groot regenbassin aangelegd", vertelt de bouwopzichter trots. "Bij zware regenval kan het een uur water vasthouden en zo overstromingen voorkomen."

Het toekomstbestendig maken van deze wijk in het noordoosten van Duitsland is een grote klus voor ASA-Bau, dat zich specialiseert in infrastructuur. In Duitsland, berucht om de verouderde wegen, bruggen en sporen, is er voldoende werk aan de winkel. Een half jaar geleden stortte nog plots een belangrijke brug in Dresden in.

Toch loopt de sector niet over van opdrachten, vertelt technisch directeur Christian Hinz. "De noodzaak is er, maar dan moet er wel geld zijn." Door de economische malaise in het land en begrotingsproblemen zien overheden af van grote projecten. De val van de Duitse regering heeft de onzekerheid alleen maar vergroot.

In de deelstaat waartoe Rostock behoort, Mecklenburg-Voor-Pommeren, meldde de bouwbranche een omzetdaling van 50 procent. In heel Duitsland melden bouworganisaties alarmerende cijfers en de vooruitzichten zijn niet beter. Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor woningbouw daalde afgelopen jaar met bijna een kwart.

Drie jaar krimp

Het is hét thema van de Duitse verkiezingen: de slechte toestand van de Duitse economie. Waar de economie in vrijwel de gehele Europese Unie groeit, kampt Duitsland al twee jaar op rij met krimp. Onderzoeksinstituut HRI verwacht ook dit jaar een krimp van 0,1 procent, na een daling van 0,3 procent in 2023 en 0,2 procent in 2024.

Het naoorlogse Duitsland kende niet eerder drie jaar op rij krimp. "Ook wordt er niet snel verbetering verwacht, aangezien de economie nog maar aan het begin staat van een sterke vergrijzing", aldus HRI-hoofdeconoom Bert Rürup.

De huidige onzekerheid zorgt voor terughoudendheid bij opdrachtgevers, merkt bouwdirecteur Hinz. "Zonder nieuwe opdrachten heb ik geen werk voor 270 medewerkers." Bovendien kan hij ook zelf niet investeren in nieuwe voertuigen en apparatuur. Ondertussen kampt de bouw met toegenomen kosten voor materialen, brandstoffen en salarissen.