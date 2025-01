NS: zonder oplossing voor overlast azc geen stop meer op station Maarheeze

De NS overweegt om treinstation Maarheeze voortaan voorbij te rijden vanwege de overlast die asielzoekers daar veroorzaken. Ook wil de spoorwegmaatschappij geld zien van de overheid voor veiligheidsmaatregelen die daar zijn getroffen.

Op en rondom het station in Noord-Brabant heeft de NS te maken met een "wisselende groep bewoners" van het azc in Budel, op ongeveer een half uur lopen. Het station is berucht. NS-medewerkers worden bedreigd en soms aangevallen door asielzoekers die zwartrijden.

De maat is vol, zegt de NS. Het bedrijf schreef een brief aan Tweede Kamerleden. "NS ziet op dit moment onvoldoende resultaat in de gesprekken met de betrokken partijen om tot een structurele oplossing te komen."

Hekken en camera's

In 2023 nam de NS extra maatregelen tegen de overlast op stations in Maarheeze, Weert en Eindhoven. Zo werd er extra personeel ingezet en zijn er hekken en camera's. Op 'risicomomenten' rijden er politieagenten mee op de sprinters tussen Eindhoven en Weert. Ook kwamen er twee beveiligers bij. Daarnaast werd er een permanente toegangscontrole ingevoerd.

Al die maatregelen kostten 2,3 miljoen euro, een bedrag dat de vervoerder vergoed wil krijgen van het Rijk. "NS investeert veel geld in deze maatregelen, geld dat bedoeld is voor goed en kwalitatief openbaar vervoer voor alle reizigers in Nederland, maar op dit moment besteed wordt aan de genoemde buitenproportionele veiligheidsmaatregelen."

Vakbond FNV Spoor zegt dat de kosten voor maatregelen eerder helemaal werden vergoed door de overheid, maar dat de NS het afgelopen jaar zelf al een deel moest betalen.

Uiterst onwenselijk

"Mocht er geen structurele oplossing komen, dan kunnen wij ons genoodzaakt voelen om onze beveiligingsinzet op station Maarheeze te beëindigen", schrijft de vervoerder. "Hierdoor kan uiteindelijk de situatie ontstaan dat we vanuit veiligheidsperspectief station Maarheeze niet meer kunnen bedienen."

Die situatie is wat de NS betreft "uiterst onwenselijk", "maar veiligheid van onze reizigers en ons personeel staat bij ons voorop".

Overlastgevend gedrag

Uit cijfers van de NS blijkt dat er elke dag zo'n 1200 reizigers gebruik maken van station Maarheeze. Vorig jaar kwamen er 2700 meldingen binnen over incidenten. Volgens een woordvoerder is dat een hoog aantal voor een station met een grootte als dat van Maarheeze.

"Er zitten ook meldingen tussen van personen die onwel zijn geworden," zegt de woordvoerder, "maar verreweg de meeste meldingen gingen over mensen die bijvoorbeeld geen geldig vervoersbewijs hadden, die naast en over het spoor liepen en om overlastgevend gedrag als verbale en fysieke agressie."