IJsdansduo Verhaegh/Van Geffen krijgt van rechter geen EK-ticket

Het is ijsdansduo Chelsea Verhaegh/Sherim van Geffen niet gelukt via de rechter een startbewijs voor de EK af te dwingen. De rechtbank in Utrecht oordeelde dat de geschillencommissie van schaatsbond KNSB uitspraak over de kwestie moet doen en dat de burgerlijke rechter dit niet kan.

Daarmee heeft de KNSB, die zich baseerde op de eigen statuten, gelijk gekregen in het door het ijsdansduo aangespannen kort geding.

Ieder jaar moeten Verhaegh en Van Geffen met Alessio Galli en Hanna Jakucs strijden om het ene beschikbare ticket voor een groot evenement. De KNSB besloot in 2018, toen Verhaegh en Van Geffen nog aan het begin stonden van hun carrière als ijsdanspaar, in zee te gaan met het Hongaars/Italiaanse koppel. Met de komst van Galli en Jakucs dacht de bond het ijsdansen in Nederland bekender te maken.

Verhaegh en Van Geffen vertelden begin januari over het kort geding: