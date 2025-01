Weski houdt vast aan geheimhoudingsplicht, 'mijnenveld' voor haar advocaten

Het OM zegt er rekening mee te houden dat Weski onder dwang of dreiging boodschapper van Taghi werd. Haar advocaten wilden daar nog niets over kwijt, maar hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff denkt dat dit mogelijk "een van de verdedigingslijnen gaat zijn".

Maar zolang Weski er het zwijgen toe doet, is dat lastig aan te tonen, voegt Brinkhoff toe. "Want hoe ga je, als verdedigingsteam van Weski, onderbouwen dat ze onder druk is gezet? Daarvoor is nodig dat jouw cliënt daarover informatie met jou deelt. En áls ze dat doet: wat kunnen en mogen haar advocaten dan daarover vertellen tegen de rechters om hen te overtuigen dat die druk of dreiging er was? Dat is het mijnenveld waarin deze advocaten zich nu begeven."

Daar staat tegenover dat Weski en haar advocaten het beroep op haar geheimhoudingsplicht ook kunnen inzetten als verdedigingsstrategie, zegt Brinkhoff. "Haar advocaten kunnen namelijk zeggen: we worden door haar rol als geheimhouder dusdanig belemmerd in het voeren van de verdediging, dat dit strafproces niet als een eerlijk proces kan worden gezien."

Atoombunker

Tijdens de eerste zitting kwamen ook de omstandigheden rondom Weski's detentie ter sprake. Weski zegt dat ze enige tijd is vastgehouden in de atoombunker van Kamp Zeist, onder zware leefomstandigheden. Advocaat Kuster en hoogleraar Brinkhoff verwachten dat dit een belangrijk onderdeel zal zijn van de verdediging. Kuster: "Als het inderdaad zo is gegaan, is dat heel uitzonderlijk. Aan een aanhouding en voorlopige hechtenis zitten allerlei regels verbonden. De vraag is of dat correct is gegaan."

Brinkhoff: "Als blijkt dat de overheid daar over de schreef is gegaan, kan de strafrechter daar rekening mee houden. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een lagere straf."