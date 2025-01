Kritiek op Utrechtse parkeerbetaalsite: 'Werkt eenzaamheid in de hand'

Het online parkeersysteem is in Utrecht is zo ingewikkeld dat ouderen en andere kwetsbare groepen veel minder bezoek ontvangen. Een grote groep mantelzorgers sloeg gisteravond alarm op een speciale bijeenkomst van de gemeenteraad.

De mantelzorgers in Utrecht zien dat de mensen waar ze voor zorgen minder bezoek krijgen van kinderen en kleinkinderen en daardoor vereenzamen, meldt RTV Utrecht.

Directeur Yvon Hoogendijk van seniorenbelangenclub U op Leeftijd zei gisteravond dat het parkeersysteem in strijd is met het digitale inclusiebeleid van de gemeente, omdat niet alle ouderen ermee overweg kunnen en zo buiten de maatschappij worden geplaatst. Ook zij constateerde dat de eenzaamheid onder ouderen flink is toegenomen. Dat werd bevestigd door een wijkverpleegkundige van thuiszorgorganisatie Kleurrijk Zorg.

Speciaal account

Ruim een jaar geleden voerde de gemeente Utrecht het online betaalsysteem in. Het idee is dat Utrechters hun bezoek een flinke korting kunnen geven op de parkeerkosten die gelden in hun buurt.

De webpagina kwam direct onder vuur te liggen. Gebruikers moeten inloggen via DigiD, een hele lijst vragen beantwoorden en een speciaal account aanmaken waar dan weer het kenteken van het bezoek moet worden ingevoerd. Het gebruik is veel mensen te ingewikkeld.

Bovendien vinden veel Utrechters het ongemakkelijk dat ze de parkeerkosten voor hun bezoek moeten voorschieten. "Ik moet een vriend nu dus een Tikkie sturen of hij de parkeerkosten nog even wil betalen", zei Utrechter Willem van den Oetelaar al bij de invoering. "Dat ga ik natuurlijk niet doen."

Toch zelf betalen

Gaandeweg heeft de gemeente geprobeerd de 'aanloopproblemen' met het online parkeersysteem op te lossen. Er kwam een speciale handleiding in het Turks en Arabisch. Op YouTube zijn instructiefilmpjes te vinden. En op automaten zijn stickers aangebracht die bezoekers erop wijzen dat ze ook zelf kunnen betalen.

Maar de online parkeermeter is en blijft ingewikkeld en leidt ook bij het Utrechts ombudsloket tot "veel klachten", bleek gisteravond op de drukbezochte bijeenkomst.

Wijkverpleging

Habiba Chrifi-Hammoudi van Mantelzorg Utrecht constateerde zelfs dat door het afgenomen bezoek de druk op de huisarts en de wijkverpleging enorm is toegenomen. Utrecht zadelt zichzelf dus op met veel meer kosten, zei zij. Chrifi-Hammoudi pleitte ervoor dat mantelzorgers in de toekomst gratis mogen parkeren.

De gemeenteraadsleden hoorden de kritiek gisteravond aan. Morgen vergaderen ze over de digitale parkeermeter. Dan zal ook Senna Maatoug (GroenLinks) reageren. Zij is sinds vorige maand wethouder mobiliteit in Utrecht.